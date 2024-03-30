Περισσότεροι από 3.500 ταχυκίνητοι κωδικοί στην νέα πλατφόρμα e-katanalotis

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο ανασχεδιασμός της πλατφόρμας του e-katanalotis ώστε να ενταχθούν νέες υπηρεσίες και να καταστεί περισσότερο λειτουργική για τον καταναλωτή, σχετικά με το κόστος των προϊόντων που θέλει να αγοράσει από τα σούπερ-μάρκετ.

Αυξάνονται οι κωδικοί που θα περιλαμβάνει η πλατφόρμα και σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τους 3.500 ταχυκίνητους κωδικούς, γεγονός που σημαίνει ότι η συγκρίσεις τιμών στην πλατφόρμα θα αποτελούν, στο άμεσο μέλλον, το 70-80% των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Στο μεταξύ, επανασχεδιάζεται στο σύνολο της η πλατφόρμα για να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη των τιμών όπως η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικού καλαθιού που θα αναγνωρίζει την τοποθεσία του χρήστη και θα προτείνεται το κοντινότερο σούπερ μάρκετ με την φθηνότερη τιμή για το προϊόν που θέλει ο καταναλωτής ενώ θα συγκρίνει αυτόματα τις τελικές τιμές και θα προτείνει επιλογές στον καταναλωτή. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και μία νερά εφαρμογή προκειμένου, σε πραγματικό χρόνο, ο καταναλωτής να μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία.

Όπως εξήγησε, πρόσφατα, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας με δημοσιογράφους: «Θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα νοικοκυριά μας. Μας ενδιαφέρει να έχει ο καταναλωτής, πραγματικά, την δύναμη της επιλογής στα χέρια του. Να επιλέξει τα προϊόντα που τον διαφέρουν και να τα αγοράσει από κει που θα τα βρει φθηνότερα. Φέρνουμε στην οθόνη τους αυτό που κάνουν σήμερα τα νοικοκυριά, δηλαδή, που πάνε από κατάστημα σε κατάστημα αναζητώντας τις φθηνότερες τιμές στα αγαθά»».

Όπως εξήγησε ο υπουργός, ο καταναλωτής θα μπορεί να φτιάχνει ένα καλάθι για τις αγορές του και να βλέπει πόσο κοστίζει σε κάθε αλυσίδα που βρίσκεται πιο κοντά του, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα πρότασης, για αγορές σε περισσότερες της μιας αλυσίδες για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Σημειώνεται ότι σχεδιάζεται, σε συνεργασία με την ΡΑΕΕΥ, να μπορεί να ενημερώνεται και για τις τιμές των τιμολογίων ρεύματος.

Τέλος, για την ανανεωμένη πλατφόρμα θα ξεκινήσει, το αμέσως επόμενο διάστημα, και διαφημιστική εκστρατεία ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα οφέλη που μπορούν να έχουν από την αξιοποίηση της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

