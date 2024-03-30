Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος αποτελεί ηγετικό μέλος διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών, προχώρησαν την Παρασκευή σε περιοχή της Βάρκιζας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του συλληφθέντα είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που είχε η οργάνωση από το λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας, «η συγκεκριμένη οργάνωση, ως ιδιοκτήτρια δεξαμενοπλοίων, υπό την κάλυψη νομιμοφανών ναυτιλιακών εταιριών, φόρτωνε προϊόντα πετρελαίου από λιμάνια της Λατινικής Αμερικής και επετύγχανε την ιδιοποίησή τους κατά τη μεταφορά τους, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Αναζητήσεων Αρχείου και Ταυτοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη χθες, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, κατόπιν ενδελεχών ερευνών, σε περιοχή της Βάρκιζας, αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, με έδρα χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της ΕΛΑ, σύμφωνα με την εκδοθείσα ερυθρά αγγελία από την INTERPOL και με πληροφορίες από Αρχές του εξωτερικού, ο αλλοδαπός ήταν ηγετικό μέλος της οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στο λαθρεμπόριο πετρελαιοειδών διεθνώς.

Η εν λόγω οργάνωση, ως ιδιοκτήτρια δεξαμενοπλοίων, υπό την κάλυψη νομιμοφανών ναυτιλιακών εταιριών, φόρτωνε προϊόντα πετρελαίου από λιμάνια της Λατινικής Αμερικής και επετύγχανε την ιδιοποίησή τους κατά τη μεταφορά τους, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα.

Ειδικότερα, προμηθεύονταν συσκευές δορυφορικής αναμετάδοσης και αναγνώρισης από ακινητοποιημένα πλοία που βρίσκονταν σε λιμάνια της Ασίας, τις τοποθετούσαν στα δεξαμενόπλοιά τους, και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τις απενεργοποιούσαν, καταφέρνοντας να εξαπατήσουν τους ναυλωτές.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α., ζημιώνοντας τόσο τους ναυλωτές όσο και το κράτος τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

