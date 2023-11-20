ΟΑΣΘ: Ξυλοκόπησαν οδηγό για μία παρατήρηση

Οδηγό του ΟΑΣΘ ξυλοκόπησαν νεαροί σε λεωφορείο της γραμμής 72, για μία παρατήρηση σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης και του Συνδικάτου Εργαζομένων του Οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (18/11) σε λεωφορείο της γραμμής 72, στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας, όταν, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, δύο νεαροί γρονθοκόπησαν τον οδηγό, με τον τελευταίο να καταλήγει στα επείγοντα του εφημερεύοντος νοσοκομείου.

Επιπλέον όπως γνωστοποιείται αφορμή για την επίθεση εναντίον του εργαζόμενου του Οργανισμού, στάθηκε η έκκληση που απηύθυνε, σε ομάδα περίπου 20 νεαρών, οι οποίοι ενοχλούσαν με τη συμπεριφορά τους τους υπόλοιπους επιβάτες του λεωφορείου. Ο οδηγός τους ζήτησε να χαμηλώσουν τους τόνους και τότε δέχθηκε την επίθεση.

Ο ΟΑΣΘ καταδικάζει το περιστατικό

«Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης δεν ανέχεται συμπεριφορές βίας εναντίον των εργαζομένων του και στέκεται δίπλα τους, παρέχοντας ηθική και νομική υποστήριξη, ώστε να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες εναντίον των δραστών. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης επικοινώνησε με τον οδηγό του Οργανισμού, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του και δηλώνοντας ότι ο ΟΑΣΘ είναι δίπλα του» τονίζει η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ.

«Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ δεν θα μείνει θεατής»

Το συμβάν καταδικάζει από την πλευρά του και το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ, κάνοντας λόγο για άσκηση κάθε προβλεπόμενου ένδικου μέσου, καθώς και κινητοποιήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ. καταδικάζει την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε συνάδελφος οδηγός, εργαζόμενος στην γραμμή 72, το βράδυ του Σαββάτου. Ο συνάδελφος μας, εν ώρα εργασίας, δέχθηκε επίθεση από νεαρούς οι οποίοι τον γρονθοκόπησαν με αγριότητα.

Έτσι, αντί να ολοκληρώσει το δρομολόγιο με ασφάλεια και να επιστρέψει στο σπίτι του, βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου!

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που συνάδελφος μας βρέθηκε αντιμέτωπος με επιθετική συμπεριφορά επιβάτη. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ γίνονται συχνά δέκτες λεκτικών επιθέσεων και, κάποιες φορές, σωματικών.

Οι ύβρεις και οι βιαιοπραγίες σε εργαζόμενους, οι οποίοι πρέπει με ηρεμία να εκτελούν τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, εξυπηρετώντας με ασφάλεια το επιβατικό κοινό, είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες όχι μόνο από εμάς, αλλά από το σύνολο της κοινωνίας.

Το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ δεν θα μείνει θεατής απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Στεκόμαστε δίπλα στον συνάδελφο που γρονθοκοπήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο που βρίσκεται αντιμέτωπος με επιθετική συμπεριφορά.

Θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο που προβλέπεται και, παράλληλα, επιφυλασσόμαστε για την πραγματοποίηση κινητοποιήσεων».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.