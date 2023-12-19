Τη σταδιακή αντικατάσταση των ρωσικής κατασκευής αρμάτων μάχης Τ-80U με ισραηλινά Merkava, αποφάσισε η κυπριακή κυβέρνηση, αναφέρει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος».

Το κυπριακό δημοσίευμα επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της τετράωρης συνεδρίασης της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποφασίστηκε ότι τα 82 ρωσικής κατασκευής άρματα μάχης που βρίσκονται στην κατοχή του στρατού θα υποβληθούν σε διαδικασία σταδιακής αντικατάστασης.

Στόχος του κυπριακού υπουργείου Άμυνας είναι να ξεκινήσει επαφές για την αντικατάσταση των αρμάτων για τουλάχιστον ένα τάγμα το 2024 με πρόσθετο προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση της Κύπρου φέρεται να εξετάζει την αγορά αρμάτων Merkava Mark 3, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως άρματα μάχης στο Ισραήλ μέχρι το 2016.



Αν και οι Κύπριοι αξιωματούχοι διερευνούν επίσης τις δυνατότητες συνεργασίας με τη Γαλλία, το Ισραήλ θεωρείται «αξιόπιστος σύμμαχος» και τα άρματα Merkava μπορεί να προτιμηθούν λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, οι Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματούχοι διέψευσαν τους ισχυρισμούς ότι τα ρωσικά άρματα μάχης θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία μετά την αντικατάσταση του στόλου των αρμάτων μάχης του κυπριακού στρατού.



Πηγή: skai.gr

