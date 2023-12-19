Ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη το «Ρόδος Pass», το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση για 7 ημέρες διακοπών στο νησί που το περασμένο καλοκαίρι επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προβλέπεται η παροχή οικονομικής στήριξης περίπου 4 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους για διαμονή σε ξενοδοχεία της Ρόδου. Το ποσό θα δοθεί από το εθνικό σκέλος του ειδικού προγράμματος Εκτάκτων Αναγκών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την τουριστική στήριξη της νήσου Ρόδου έρχεται ως συνεπεία των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο του 2023.
Ποιοι οι δικαιούχοι;
Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, που διέμεναν σε ξενοδοχεία που εκκενώθηκαν, κατά την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών τον Ιούλιο 2023, ενώ στο πλαίσιο της ενίσχυσης προβλέπεται επταήμερη διαμονή εντός των χρονικών διαστημάτων:
15 Μαρτίου 2024 – 15 Μαΐου 2024 ή
1 Οκτωβρίου 2024 – 15 Νοεμβρίου 2024.
Επισημαίνεται ότι η διαμονή στα καταλύματα δεν επιβαρύνεται με το τέλος ανθεκτικότητας ενώ με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθοριστεί ο τρόπος ενημέρωσης και αυθεντικοποίησης των δικαιούχων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης, τα ποσά ενίσχυσης ανά κατηγορία κύριων καταλυμάτων και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
