Συνελήφθη 38χρονος κλέφτης σε Σπάτα κι Αρτέμιδα-Εξιχνιάστηκαν 11 κλοπές

Στην σύλληψη ενός 38χρονου που φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε κλοπές από σπίτια στις περιοχές των Σπάτων και της Αρτέμιδας, προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη της ομάδας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και φθορές ξένης ιδιοκτησίας.

Η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτος και δρούσαν είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα, κινούμενοι με αυτοκίνητο.

Οι κατηγορούμενοι, αφού προσέγγιζαν την οικία- στόχο τους, προκαλούσαν φθορές στις εξωτερικές περιφράξεις ή τα παράθυρα και τις πόρτες των οικιών προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Ορισμένες φορές αφαιρούσαν μεταλλικά αντικείμενα, που βρίσκονταν στην αυλή των σπιτιών, ενώ άλλες αφού είχαν εισέλθει στο εσωτερικό τους αφαιρούσαν κοσμήματα, οικιακά και ηλεκτρονικά-ηλεκτρικά είδη.

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών από οικίες σε Σπάτα και Αρτέμιδα.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση αστυνομικοί της 'Αμεσης δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) που ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κλήση σχετικά με διάρρηξη σε οικία στα Σπάτα, το βράδυ της Τετάρτης (1/11), συνέλαβαν έναν 38χρονο μέλος της συμμορίας, ο οποίος εξύβρισε και απείλησε τους αστυνομικούς, αντιστεκόμενος σθεναρά στη σύλληψή του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν κοσμήματα και 2 κινητά, τα οποία αφαιρέθηκαν λίγο νωρίτερα και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

