Εύβοια: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κάρυστο

Χωρίς ενεργό μέτωπο, με διάσπαρτες μικροεστίες είναι αυτή την ώρα η φωτιά στην Κάρυστο, οπού νωρίτερα είχε πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανεμών ενώ είχαν εκκενωθεί προληπτικά και τα χωριά Αμυγδαλιά και Πρινιά.

Πάντως μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο αντιπεριφερειαρχης Ευβοίας Γιώργος Κελαηδίτης έκανε λόγο για πολλά μέτωπα και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Επισήμανε ότι η πυροσβεστική προσπαθεί να ελέγξει τη φωτιά γύρω από τους οικισμούς

Υπάρχουν αναφορές για ζημίες από τη φωτιά σε στάβλους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα.

Τα εναέρια μέσα που από πολύ νωρίς έφτασαν στην περιοχή ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τα εναέρια μέσα που από πολύ νωρίς έφτασαν για να συνδράμουν στον περιορισμό της φωτιάς ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων ενώ οι κάτοικοι των χωριών Αμυγδαλιά και Πρινιά έχουν εκκενώσει τα χωριά.

Με τη βοήθεια των πυροσβεστών, της αστυνομίας και της δημοτικής αρχής κατευθύνονται προς την Κάρυστο.

«Η φωτιά είναι πολύ μεγάλη. Μιλάμε για καταστροφή. Απειλούνται σπίτια, στάβλοι και ζώα. Η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη», σημειώνει ο πρόεδρος της Αμυγδαλιάς Παν. Χουντάσης.

Αναμένονται ενισχύσεις των πυροσεβεστικών δυνάμεων από όλη την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή ενώ έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα του Δήμου Κάρυστου και της Περιφέρειας Στερεάς.

