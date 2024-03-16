Συνελήφθη 35χρονος αρχαιοκάπηλος στη Θεσσαλονίκη

Μια τρίπτυχη αγιογραφία και ένα δαχτυλίδι με εγχάρακτο διάκοσμο βυζαντινής εποχής, έκρυβε μεταξύ άλλων στο σπίτι του την Καλαμαριά ένας 35χρονος, ο οποιος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για παράβαση της νομοθεσίας «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων».

Στην οικία του 35χρονου ημεδαπού βρέθηκαν ακόμα τέσσερα νομίσματα, για τα οποία αρμόδιος αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της Νομοθεσίας «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Επιπλέον, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν ένας μεγεθυντικός φακός και μία ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

