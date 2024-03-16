«Δεν είναι τόσο απλό να εγκαταλείψουμε ή όχι το βαμβάκι από τον Θεσσαλικό κάμπο ή από κάπου αλλού» δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ το απόγευμα του Σαββάτου ο Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Μιλώντας στην εκπομπή του Πέτρου Κιρκιλή, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων για τη Θεσσαλία και εξήγησε ότι «η ιστορία για το βαμβάκι είναι πολυδιάστατη. Μέσα από τη μελέτη που κάνουν οι Ολλανδοί προσεγγίζουν μόνο αν είναι υδροβόρα ή όχι η καλλιέργεια».

Στη συνέχεια, ο κύριος Γαρδικιώτης ανέφερε ότι «από μελέτες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου προ τριετίας αποδεικνύεται ότι το βαμβάκι δεν είναι η πιο υδροβόρα καλλιέργεια – είναι τρίτη ή τέταρτη». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι μόνο «το 40% των καλλιέργειών που δηλώνονται στον Θεσσαλικό κάμπο είναι υδροβόρες. Άρα οι Ολλανδοί μας λένε να μειώσουμε από αυτό το 40%. Δεν μας λένε, όμως, πόσες εκτάσεις από αυτό το 40% πρέπει να αφήσουμε ακαλλιέργητες. Δεν γίνονται αυτά».

Σχετικά με την πρόταση για υδροπονικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλία, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ εξήγησε ότι «η κύρια περιοχή που έχει βαμβάκι είναι η Καρδίτσα, εκεί που έγιναν οι πλημμύρες. Σκεφτείτε εκεί που πλημμύρησε να υπήρχαν θερμοκήπια». Όπως εξήγησε περαιτέρω, «οι υδροπονικές εγκαταστάσεις είναι μεγάλου κόστους. Μας προτείνουν υδροπονία σε περιοχές πιθανής πλημμύρας, με τρία φαινόμενα τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Αναφορικά με τη σύγκριση της χρηματικής απόδοσης ανά στρέμμα σε σχέση με άλλες χώρες, ο κύριος Γαρδικιώτης ανέφερε ότι «Έχουμε ακούσει πολλές φορές για τη χρηματική απόδοση ανά στρέμμα. Εδώ δεν είναι μόνο το βαμβάκι ή τα σιτηρά που ρίχνουν την απόδοσή μας – ούτε τα αμπέλια έχουν υψηλή απόδοση, ενώ και η ελαιοκαλλιέργεια μέχρι πρόσφατα ήταν χαμηλής απόδοσης».

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ υπεραμύνθηκε την ποικιλομορφία καλλιεργειών της Ελλάδας, δηλώνοντας ότι «η χώρα έχει μια ποικιλομορφία καλλιεργειών με συγκεκριμένες αποδόσεις. Να μην πέφτουμε στην παγίδα της σύγκρισης. Το πλεονέκτημά μας είναι η ποικιλομορφία, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ποικιλομορφίες στην Ευρώπη, πρέπει να το αξιοποιήσουμε γιατί δεν είναι μειονέκτημα».

Όπως εξήγησε, «αν προσπαθήσουμε να φτάσουμε τους Ολλανδούς, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε καλλιέργειες που είναι εμβληματικές για τη χώρα μας – την οινοπαραγωγή, την ελαιοκαλλιέργεια, το βαμβάκι, τα σιτηρά, τις ζωοτροφές».



