Συνάντηση Κατερίνας Σακελλαροπούλου με έξι γυναίκες από την κοινωνία των πολιτών

Συνάντηση με έξι γυναίκες από την κοινωνία των πολιτών στη Θεσσαλονίκη είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Η συνάντηση έγινε σε εστιατόριο περιοχής του Αγίου Παύλου, με πανοραμική θέα, στην πόλη και στον Θερμαϊκό Κόλπο, και η Πρόεδρος γευμάτισε μαζί τους.

Οι έξι γυναίκες, μίλησαν για την απασχόληση και τη διαδρομή της η κάθε μια και ακολούθησε μια χαλαρή συζήτηση για διάφορα ζητήματα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ρώτησε να μάθει για την καθημερινότητα τους και αυτή κυριάρχησε στη συζήτηση.

Μίλησαν για τις εμπειρίες τους από την εποχή της καραντίνας λόγω του covid, για θέματα ισότητας των φύλων, για τα στερεότυπα που υπάρχουν ακόμη, τη θέση των γυναικών στην οικογένεια, στην εργασία, τον ρόλο των Μέσων Ενημέρωσης, την τέχνη, την εκπαίδευση κ.α.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας συμμετείχαν:

-Η Σοφία Νικολαϊδου, συγγραφέας

-Η Στέλλα Χαριτίδου, γιατρός του ΕΚΑΒ

-Η Ελένη Δημοπούλου, ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης. Έχει ιδρύσει την ομάδα καλλιτεχνών «Εν Δυνάμει», με στόχο την ουσιαστική και αξιοπρεπή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο. Κόρη της είναι η Λωξάνδρα Λούκας, η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που σύναψε συμβόλαιο με το Εθνικό Θέατρο.

-Η Μαρία Πεκλάρη, διοικητική υπάλληλος της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) και του Μορφωτικού Ιδρύματός της.

-Η Βασιλική Καρτσιακλή, η οποία έχει εργαστεί ως αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών και έχει συνεργαστεί με την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2013 είναι πιστοποιημένη ξεναγός (ΑΠΘ) και ιδρυτικό μέλος της πολιτιστικής εταιρείας dot2dot, ως επιστημονική υπεύθυνη για την έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση θεματικών και βιωματικών ξεναγήσεων καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

-Η Αρτεμησία Μαλιαρού, φοιτήτρια του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, με επιδόσεις, ανησυχίες, εθελοντικές δράσεις. Ζει στη Θεσσαλονίκη, ονειρεύεται να γίνει φωτορεπόρτερ, ανήκει στην δυναμική ομάδα των φοιτητών του Τμήματος που έβγαλαν πριν από λίγες μέρες το περιοδικό "Thinking Abyss".

Σε ανάρτηση της για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει μεταξύ άλλων:

"Κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα, μέρα τιμής για τις γυναίκες όλου του κόσμου που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, καλούμαστε να σκεφτούμε την αλήθεια της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους, τις ανησυχίες και τα προβλήματά τους. Tις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις νίκες και τις ήττες τους, τις οπισθοχωρήσεις και τις αναδιπλώσεις τους στην πάλη τους για τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την ισοτιμία και την αυτονομία τους.

Και είναι πικρό να διαπιστώνει κανείς ότι, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε όλους τους τομείς, παρά τις κατακτήσεις και την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ακόμη παραμένουν ισχυρά τα έμφυλα στερεότυπα, οι διακρίσεις, οι ανισότητες, ο εγκλωβισμός τους σε σχέσεις εξουσίας. Και σε πολλές χώρες ο αποκλεισμός, η σεξουαλική κακοποίηση, η βία, η καταστολή. Σ' έναν κόσμο που δοκιμάζεται από τους πολέμους, την τρομοκρατία των αυταρχικών καθεστώτων, την αστάθεια και την αβεβαιότητα, η θέση της γυναίκας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Κι όμως, οι γυναίκες αντιστέκονται, προοδεύουν, διαπρέπουν τόσο σε ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ο αγώνας για την ισότητα των φύλων είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Μια μάχη που αφορά τον καθένα και απαιτεί την ενεργή υποστήριξη όλων μας".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.