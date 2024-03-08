Νέος γύρος επεισοδίων, με χημικά και 9 τραυματίες, σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα, μπροστά στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της πορείας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συλλαλητηρίου κατά του νομοσχέδιου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 9 άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με χτυπήματα στο κεφάλι και αναπνευστικά προβλήματα. Υποβλήθηκαν σε ακτινολογικό έλεγχο και εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία

Σύμφωνα με πληροφορίες στα επεισόδια χτυπήθηκε και ένας δημοσιογράφος.

Oμάδα ατόμων πέταξε βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε χρήση χημικών.

Στην συνέχεια η ένταση μεταφέρθηκε στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος όπου ομάδα ΔΙΑΣ δέχθηκε επίθεση με πέτρες από αγνώστους στην οδό Ερμού, ενώ κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Φιλελλήνων, προκαλώντας παράλληλα υλικές ζημίες σε καταστήματα.

Υπήρξαν 12 προσαγωγές από τις οποίες οι 3 έγιναν συλλήψεις.

Τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων που συμμετέχουν στο πανελλαδικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, παραμένουν μπροστά από τη Βουλή.

Με κεντρικό σύνθημα «Η πλειοψηφία μίλησε. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πτυχία με αξία. Δωρεάν σπουδές» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια εκφράζοντας τη διαφωνία τους και την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων είναι μεταξύ άλλων, όπως αναφέρουν η απόσυρση του νομοσχεδίου για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια για καθηγητές, προσωπικό, υποδομές, πτυχία με αξία και δωρεάν φοιτητική μέριμνα για όλους και όλες (φοιτητικές εστίες, σίτιση, μεταφορά). Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν επίσης σωματεία εκπαιδευτικών, μαθητές και μαθήτριες, εργατικά συνδικάτα και ομοσπονδίες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Προηγήθηκαν επεισόδια στη Σταδίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 14:30 στο ύψος της συμβολής της οδού Σταδίου με την οδό Εδουάρδου Λω ομάδα ατόμων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, που απάντησε με χρήση χημικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο που έπεσαν τα χημικά, έριξαν μολότοφ σε ξενοδοχείο ισραηλινών συμφερόντων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η πορεία πραγματοποιήθηκε ανημέρα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σύμφωνα με την αστυνομία στην περιοχή βρίσκονταν περίπου 17.000 άτομα.

Η αστυνομία προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας καθώς εκτός από το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, απεργία επίσης έχει κηρύξει η ΟΛΜΕ ενώ λαμβάνει μέρος η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών.

Επίσης στις 8 το βράδυ έχει προκηρυχτεί φεμινιστική διαδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στις συγκεντρώσεις αναμενόταν η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων από σωματεία, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικούς, φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους καθώς και από άλλους φορείς και συλλογικότητες.

Μέσω ανακοίνωσής της για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η ΠΟΕΔΗΝ προκήρυξε στάση εργασίας από τις 11:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 12:00 και πορεία στο Σύνταγμα.

Τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, η Ελληνική Αστυνομία, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση κατά περίπτωση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας, ώστε να μην διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση -όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών- σε οδούς:

περιμετρικά των Προπυλαίων

της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.)

της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας)

καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ακαδημίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των συναθροίσεων – κινητοποιήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.