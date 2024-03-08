Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς μετά από τους έλεγχους που έκανε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στους χώρους του υπουργείου, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Νωρίτερα σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο 112 για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στη λεωφόρο Κηφισίας.

Το κτίριο εκκενώθηκε και στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί για ενδελεχή έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

