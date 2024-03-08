Ξεκίνησε ενώπιον του Εφετείου Πλημμελημάτων και θα συνεχιστεί στις 13 Μαρτίου, η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 που κόστισε 25 ανθρώπινες ζωές.

Στην υπόθεση δικάζονται για συγκεκριμένες πράξεις οκτώ κατηγορούμενοι καταδικασμένοι στον πρώτο βαθμό αλλά και έξι εκ των αθωωθέντων, μεταξύ των οποίων και η τότε περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, μετά από έφεση που είχε ασκήσει η Εισαγγελία.

Η σημερινή δικάσιμος αναλώθηκε στη διατύπωσης ενστάσεων που υποβλήθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων που βρίσκονται ξανά στο εδώλιο μετά την εισαγγελική έφεση. Οι συνήγοροι των σε πρώτο βαθμό απαλλαχθέντων διατυπώνουν τη θέση ότι η έφεση της εισαγγελίας ως προς τις έξι απαλλαγές υποβλήθηκε εκπρόθεσμα αλλά και χωρίς να αντικρούεται από τον ασκώντα την έφεση εισαγγελικό λειτουργό το σκεπτικό της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για την απαλλαγή των κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώθηκε από την πλευρά τής κυρίας Δούρου, η κατηγορούμενη κρίθηκε αθώα με την απόφαση που ανακοινώθηκε 16 Ιουνίου 2022, ημέρα κατά την οποία σύμφωνα με την υπεράσπιση θα άρχιζε να "τρέχει" η 10ήμερη προθεσμία για την έφεση του Εισαγγελέα και όχι στις 23 Ιουνίου 2022 οπότε και ολοκληρώθηκε η δίκη με την απαγγελία των ποινών. Η υπεράσπιση θεωρεί πως απόφαση για τους αθωωθέντες ήταν εκτελεστή από την ημέρα ανακοίνωσης της απαλλαγής και επομένως η προθεσμία για την έφεση έληξε στις 27 Ιουνίου. Θεωρούν επίσης ότι η Εισαγγελία είχε πρόσβαση στα πρόχειρα πρακτικά και ότι εφόσον ήθελε να στραφεί κατά της απαλλαγής θα μπορούσε να τα έχει στη διάθεσή της. Επιπλέον οι συνήγοροι ισχυρίζονται πως η έφεση του Εισαγγελέα στερείται αιτιολογίας

Το δικαστήριο άκουσε σήμερα και την εισαγγελική πρόταση επί των ενστάσεων, η οποία ζήτησε να απορριφθούν και να κριθεί παραδεκτή η έφεση κατά των απαλλαγέντων. Κατά την πρόταση, η Εισαγγελία απέκτησε πρόσβαση στη δικογραφία με την ολοκλήρωση της δίκης ενώ έκρινε πως η έφεση είναι εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη.

Στην επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποφανθεί το δικαστήριο επί των ενστάσεων.

Να σημειωθεί ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει ενόχους οκτώ από τους 21 κατηγορούμενους για τα αδικήματα της πρόκλησης πλημμύρας, της ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια δια παραλείψεως οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 4 έως 6 χρόνια, με ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Πρόκειται για δύο αντιπεριφερειάρχες, κατά τον επίμαχο χρόνο, την τότε δήμαρχο Μάνδρας και πέντε, τότε, στελέχη, της Πολεοδομίας και της Υπηρεσίας αστυνόμευσης ρεμάτων.

Είχε κρίνει επίσης αθώους 13 κατηγορούμενους. Από αυτούς η κυρία Δούρου καθώς και πέντε στελέχη από το Δασαρχείο και την Πολεοδομία βρίσκονται ενώπιον του Εφετείου.

Σε ό,τι αφορά τη Ρένα Δούρου, το δικαστήριο την κήρυξε ομόφωνα αθώα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και κατά πλειοψηφία, με ψήφους δύο προς ένα, αθώα για τις πράξεις της πλημμύρας δια παραλείψεως από υπόχρεο, ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Η έφεση του Εισαγγελέα που έφερε σήμερα ξανά στο εδώλιο την πρώην περιφερειάρχη, αφορά την κατά πλειοψηφία απόφαση η οποία έκρινε πως η κυρία Δούρου δεν φέρει ευθύνη καθώς είχε μεταβιβάσει-εκχωρήσει τις επίμαχες αρμοδιότητες στους δύο καταδικασθέντες αντιπεριφερειάρχες. Η άποψη της μειοψηφίας ήταν πως έχει ευθύνη η περιφερειάρχης καθώς αυτή ασκεί εποπτεία -και συνακόλουθα είναι ποινικά υπεύθυνη- η οποία δεν αίρεται με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

