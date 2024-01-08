Το πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς τις επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές την τελευταία περίοδο έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα μετά από φυσικές καταστροφές και να καλύψει πεδία που μέχρι πρότινος καλύπτονταν από το πλαίσιο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, αλλά ακόμα και πεδία που δεν καλύπτονται από το εν λόγω πλαίσιο, όπως το έγγειο κεφάλαιο, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όσον αφορά, τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως και οι επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τα εν λόγω πλημμυρικά φαινόμενα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Β΄7393), Χρήστου Τριαντόπουλου, υπενθυμίζεται ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για τη διενέργεια αυτοψίας και την επιχορήγηση της κρατικής αρωγής (του ν.4797/2021), μέχρι 12 Ιανουαρίου 2024, ενώ κατά την επόμενη περίοδο έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα και λοιπά στοιχεία για την ολοκλήρωση του φακέλου.

Επιπλέον το υπουργείο επισημαίνει, ότι οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, ενώ οι αιτήσεις από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες υποβάλλονται - προς διευκόλυνσης των αγροτών - μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε παραγωγικά στοιχεία της αγροτικής εκμετάλλευσης και της κτηνοτροφικής μονάδας για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (όπως αποθηκευμένα προϊόντα, πάγιο εξοπλισμό, έγγειο κεφάλαιο, κλπ) και δεν αφορούν ζημιές σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ.

Παράλληλα σημειώνεται ότι τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι κτηνοτροφικές μονάδες, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης των ζημιών, θα πρέπει να προσκομίσουν στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό, τιμολόγια αγοράς ή επισκευής, αλλά και κατάλογο με τις ζημιές που έχουν υποστεί με εκτιμώμενο κόστος και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την εκτίμηση της ζημιάς.

Ακόμη, τονίζεται ότι σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των Επιτροπών Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας κατόπιν ελέγχου, αυτοψίας και εκτίμησης των ζημιών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή, με την επιχορήγηση να αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων, ειδικότερα ζημιές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σε πρώτες ύλες, σε εμπορεύματα και σε κατεστραμμένα οχήματα της επιχείρησης, αλλά και σε έγγειο κεφάλαιο.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, αυτές καλύπτονται εφόσον το αγροτεμάχιο ανήκει στην αγροτική εκμετάλλευση ως ιδιόκτητο ή υφίσταται μίσθωση ή χρησιδάνειο μεταξύ συζύγων και γονέων - τέκνων, που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της εκδήλωσης των πλημμυρών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, η επιχορήγηση καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα προβεί σε αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο, για τη διαπίστωση της οποίας και διενεργείται σχετικός έλεγχος από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αποκατάστασης το μέρος της επιχορήγησης που αφορά τις ζημιές στο έγγειο κεφάλαιο επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως.

Για την επιχορήγηση για ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο και εφόσον το αγροτεμάχιο είναι υπό μίσθωση ή χρησιδάνειο, απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες:

• Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου - μισθωτή / χρήστη ότι δεσμεύεται για την αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο και ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις επιχορήγησης.

• Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι συναινεί στην καταβολή της επιχορήγησης στον μισθωτή - χρήστη του αγροτεμαχίου με την υποχρέωση αποκατάστασης και στην πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης της ζημιάς, ότι δεν αποζημιώνεται από άλλο φορέα για τις εν λόγω ζημιές και ότι δεν υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εφόσον υφίσταται ασφαλιστήριο συμβόλαιο απαιτείται η προσκόμιση του.

• Για αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή του μισθωτηρίου συμβολαίου στην ΑΑΔΕ ή του χρησιδανείου.

• Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ εφόσον η μίσθωση - το χρησιδάνειο προκύπτει από το αποδεικτικό υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ του έτους της θεομηνίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον αποδεικτικών.

Παράλληλα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι, όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο, έχει ενεργοποιηθεί - στο πλαίσιο του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής - το σχήμα της κρατικής αρωγής για την κάλυψη των απωλειών σε φυτικό κεφάλαιο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 σε Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές, που μέχρι πρότινος είτε καλύπτονταν, είτε όχι από το πλαίσιο των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Πρόκειται για ένα σχήμα το οποίο και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες προχωρά σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας να συνεχίζουν το έργο. Το έργο, όσον αφορά τη Θεσσαλία, εκτιμάται ότι θα εντατικοποιηθεί την αμέσως επόμενη περίοδο με (α) την αύξηση των εμπλεκόμενων στελεχών στις Επιτροπές ή στα Κλιμάκια Κρατικής Αρωγής μετά την προ μηνών έκτακτη χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, (β) την αύξηση του αριθμού των (διμελών) Κλιμακίων Κρατικής Αρωγής μετά και τη σχετική πρόνοια του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, και (γ) την αναδιάρθρωση της δομής προώθησης του έργου από τις Επιτροπές και τα Κλιμάκια Κρατικής Αρωγής, αλλά και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος, το υπουργείο τονίζει ότι η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε όλες τις παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες και συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τη συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και τις Περιφέρειες, ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά οι διαδικασίες για την επιχορήγηση των πληγέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τις ακραίες πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και να χορηγηθούν, τόσο η προκαταβολή, όσο και η τελική επιχορήγηση στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

