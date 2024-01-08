Δύο τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (1 CN-235 και 1 ATR-72) καθώς και ένα τουρκικό ελικόπτερο εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης. Καταγράφηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ. Δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών είχαν καταγραφεί στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου και το περασμένο Σάββατο - ανήμερα των Θεοφανείων - οπότε είχε εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235. Το τουρκικό CN-235 αναγνωρίσθηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική, όπως είχε γινει γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, επίσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.