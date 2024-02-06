Συμπλοκή στη δομή μεταναστών στις Σέρρες – Τρεις τραυματίες, πέταξαν πέτρες στο ασθενοφόρο

Συμπλοκή σημειώθηκε στη δομή μεταναστών στην πόλη των Σερρών, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonews24, το επεισόδιο έγινε περίπου στις 23:00. Η συμπλοκή ήταν έντονη και χρειάστηκε να σπεύσει στη δομή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο δέχθηκε… επίθεση!

Συγκεκριμένα, μετανάστες της δομής πέταξαν πέτρες στο ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια του οχήματος.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν τρία άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, ενώ εξετάστηκε και ο οδηγός του ΕΚΑΒ.

Πηγή: skai.gr

