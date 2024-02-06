Κουκουλοφόροι στο ΑΠΘ φώναζαν συνθήματα για τον νεκρό αστυνομικό στου Ρέντη

Ένταση προκλήθηκε χθες το βράδυ έξω από το ΑΠΘ στη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας για την αστυνομική επέμβαση στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων φώναξαν συνθήματα για τον νεκρό αστυνομικό στου Ρέντη.

Μετά το τέλος της πορείας, η ομάδα των διαμαρτυρόμενων προκάλεσαν φθορές στo κτήριο της Πρυτανείας του ΑΠΘ και επιχείρησαν να εισέλθουν σε αυτό.

Δυνάμεις των ΜΑΤ εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση.

Η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων είχε ως συνέπεια φοιτητές αλλά και κουκουλοφόροι να σηκώσουν πανό με σύνθημα «έξω οι μπάτσοι από τις σχολές».



Πηγή: skai.gr

