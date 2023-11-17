Συμφωνία συμβολαιογράφων - κυβέρνησης για την ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων

Προς αναστολή οδεύει η αποχή διαρκείας που είχαν αποφασίσει από την προσεχή Δευτέρα οι συμβολαιογράφοι ζητώντας απόσυρση του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων».



Τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος μετά από διαβουλεύσεις, ενόψει της ενεργοποίησης της μεταρρύθμισης του ψηφιακού φακέλου μεταβίβασης ακινήτων, κατέληξαν στα εξής:

Πηγή: skai.gr

Από 1/1/2024 το σύνολο των συμβολαιογράφων της χώραςπροκειμένου να εκκινούν κάθε αγοραπωλησία, που μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν, να συγκεντρώνουν σε ένα σημείο το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών αλλά και να υποβάλλουν ψηφιακά τα αντίγραφα των συμβολαίων που καταρτίζουν προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο.Η κυβέρνηση αποσαφηνίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμισητις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, που αφορούν στον τρόπο κτήσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τόσο του Δημοσίου όσο και των ιδιωτών, όπως αυτές ορίζονται στο κείμενο του Αστικού Κώδικα και στους ειδικούς νόμους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.