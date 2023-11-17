Αποφυλακίστηκε η Πόλα Ρούπα, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας».

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θήβας έκανε δεκτό το αίτημά της για υφ΄ όρον απόλυση καθώς είναι μητέρα ανήλικου τέκνου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2021 είχε μειωθεί η ποινή κάθειρξής της για τη βομβιστική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014, για την οποία την ευθύνη είχε αναλάβει ο «Επαναστατικός Αγώνας».

Συγκεκριμένα, από ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη, καταδικάστηκε τελικά σε έξι χρόνια και τρεις μήνες.

Η 54χρονη σήμερα Πόλα Ρούπα συνελήφθη αρχικά τον Απρίλιο του 2010 μαζί με πέντε ακόμη συνεργούς της και τον σύντροφό της Νίκο Μαζιώτη για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας». Προφυλακίστηκε στον Κορυδαλλό απ’ όπου αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2011 λόγω συμπλήρωσης του 18μήνου, δηλαδή του ανώτατου χρονικού ορίου προφυλάκισης.

Τους αμέσως επόμενους μήνες, η Ρούπα όπως και ο σύντροφός της έδιναν το «παρών» στο 5ο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη η δίκη για την υπόθεση του «Επαναστατικού Αγώνα». Τον Ιούνιο του 2012, ωστόσο, Μαζιώτης και Ρούπα δεν παρουσιάστηκαν όπως όφειλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων και επέστρεψαν στην παρανομία.

Τον Ιούλιο του 2014 ο Νίκος Μαζιώτης που –όπως και η Πόλα Ρούπα– είχε στο μεταξύ καταδικαστεί ερήμην σε ποινή φυλάκισης 50 ετών για συμμετοχή στον «Επαναστατικό Αγώνα» εντοπίστηκε στο Μοναστηράκι και συνελήφθη μετά από ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς. Λίγες ημέρες αργότερα, αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είχαν εντοπίσει στην οδό Υψηλάντου στην Πεύκη το διαμέρισμα-κρησφύγετο του ζεύγους των τρομοκρατών, όχι όμως και την Πόλα Ρούπα, η οποία είχε προλάβει να διαφύγει παίρνοντας μαζί της τον ανήλικο γιο της, ένα λάπτοπ κι ένα πιστόλι.

Η Πόλα Ρούπα επανεμφανίστηκε ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2015. Μαζί με συνεργούς της λήστεψε το υποκατάστημα τράπεζας το οποίο λειτουργεί στο εσωτερικό του νοσοκομείου «Σωτηρία» αρπάζοντας από τα ταμεία 125.000 ευρώ.

Σε κείμενο που είχε συντάξει τότε η ίδια και δημοσιεύσει αργότερα στο Διαδίκτυο, είχε παραδεχθεί ότι μέρος της λείας είχε διαθέσει προκειμένου να οργανώσει το σχέδιο απόδρασης με ελικόπτερο του Νίκου Μαζιώτη και μελών της «Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς» από τις φυλακές Κορυδαλλού, τον Φεβρουάριο του 2016. Το σχέδιο της Ρούπα είχε αποτύχει καθώς ο πιλότος του ελικοπτέρου που είχε αποπειραθεί να καταλάβει η 48χρονη είχε αντιδράσει αρνούμενος να υπακούσει στις διαταγές της.

Η τελευταία «εμφάνιση» της Πόλας Ρούπα πριν από τη σύλληψή της στις 6 Ιανουαρίου του 2017 στην Ηλιούπολη, ήταν σε ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στη Μαλεσίνα τον Σεπτέμβριο με λεία 180.000 ευρώ.

