Με τόμο με 50 συμβόλαια εμφανίστηκε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ και τους Αταίριαστους στη σκιά της απόφασης των συμβολαιογράφων να απέχουν από τη Δευτέρα από τα καθήκοντά τους ζητώντας την απόσυρση του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων».

«Αυτά εδώ είναι 50 συμβόλαια… Για να καταλάβει ο κόσμος, κάθε μέρα κτηματολόγια και υποθηκοφυλακεία λαμβάνουν 30 με 40 τέτοιους τόμους. Κάθε μέρα. Αν ήταν εδώ στο στούντιο το αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο, σε μια εβδομάδα θα είχε γεμίσει» επισήμανε ο υφυπουργός.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Κάπου έπρεπε να τραβήξουμε μια γραμμή, κατά τη γνώμη μου αρκετά έχουμε αργήσει, την 1η Ιανουαρίου 2024 ξεκινάει ο ψηφιακός φάκελος μεταβίβασης ακινήτου. Εγγυόμαστε ότι με το νέο σύστημα θα εξυπηρετείται ο πολίτης και θα παίρνει μεταγραφή ακινήτου μέσα σε μια μέρα για όποιον υποβάλλει ψηφιακά και δεν θα πηγαίνει να στήνεται στην ουρά».

Όπως επισήμανε ο υφυπουργός, «θα απελευθερώσουμε κόσμο από τα ταμεία, από τις σαρώσεις, από διάφορες άλλες διαδικασίες που αφορούν το χαρτί… Έχουμε μια δεξαμενή με 1.000 δικηγόρους που θα κάνουν νομικό έλεγχο από ψηφιακή πλατφόρμα άλλη, κι αν συμβολαιογράφοι μας στέλνουν το αρχείο του συμβολαίου τους κι αυτοί ψηφιακά, τελειώσαμε. Εμείς δεν θέλουμε άλλο χαρτί στα κτηματολόγια». Στο Κτηματολόγιο δεν θα σας ζητείται χαρτί διαβεβαίωσε.

«Καταργούμε το πιστοποιητικό περί μη οφειλής ΤΑΠ. Καταργούμε για όποιον υποβάλει ψηφιακά την προσκόμιση κτηματολογικού διαγράμματος. Καταργούμε και την παρουσία στο Κτηματολόγιο για τη μεταγραφή. Τρία σημαντικά βήματα που έπαιρναν πάρα πολλούς μήνες, επιτέλους καταργούνται» σημείωσε ο κ. Κυρανάκης.

Για τους συμβολαιογράφους, εξήγησε, δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί διαμαρτύρονται. Όταν μια κρατική υπηρεσία ζητάει αντίγραφα συμβολαίου τώρα οι συμβολαιογράφοι χρεώνουν 5 ευρώ τη σελίδα. Τους το θέσαμε: ‘’είναι αυτό το πρόβλημα;’’ Μας απαντούν ο πρόεδρός του και το ΔΣ ότι ‘’δεν είναι αυτό το πρόβλημα δεν αποτελεί σημαντικό έσοδο για εμάς’’(…)

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνουμε πίσω» ξεκαθάρισε ο υφυπουργός. «Οι πολίτες θέλουν να σταματήσει ο Γολγοθάς της ταλαιπωρίας για τα ακίνητα, δε φταίνε οι συμβολαιογράφος σε αυτό, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αλλά θέλουμε να είναι μέρος της λύσης, και πρέπει να είναι μέρος της λύσης. Να πάρουν πίσω την αποχή».

Καταγγελία στον ΣΚΑΪ

Ερωτηθείς εξάλλου για καταγγελίες που έχουν γίνει στον ΣΚΑΪ ότι «δεν μπορούμε να κλείσουμε ραντεβού στο Κτηματολόγιο, καθυστερούμε να πάρουμε πιστοποιητικό, και χάνουμε τις προθεσμίες για δάνειο ή αγοραπωλησία» ο κ. Κυρανάκης απάντησε ότι από τον Ιανουάριο λοιπόν ψηφιακή μεταβίβαση/ μεταγραφή σε μια ημέρα, πιστοποιητικό θα έρχεται στο email σας, τελειώσαμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.