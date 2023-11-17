Σε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης μία 27χρονη, επειδή επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 30χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

Οι δικαστές την έκριναν ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη -κατά μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας- όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ της αναγνώρισαν το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη μέχρι το Εφετείο, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα.

Το περιστατικό συνέβη πέρσι τον Αύγουστο, στην Πυλαία Θεσσαλονίκη, όπου η 27χρονη κατηγορούμενη, με καταγωγή από την Αλβανία, ακολούθησε την 30χρονη συμπατριώτισσά της και τη μαχαίρωσε τρεις φορές- δύο φορές στην κοιλιά και μια στον αριστερό ώμο.

Η παθούσα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου διασωληνώθηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η δράστις παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αιτία του αιματηρού επεισοδίου φέρεται να ήταν η εξωσυζυγική σχέση που -όπως διατεινόταν η κατηγορούμενη, διατηρούσε ο άντρας της και πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών της με την 30χρονη. «Ήθελα μόνο να τη φοβερίσω. Δεν είχα σκοπό να της κάνω κακό. Τρελάθηκα, όταν είπε ότι θέλει να μου πάρει τα παιδιά και τον άνδρα. Έλεγε ότι εκδίδομαι. Πήρα το μαχαίρι μόνο για να της το δείξω, όχι για να τη χτυπήσω» ανέφερα στην απολογία της η 27χρονη, ζητώντας συγγνώμη από την παθούσα.

Στην κατάθεσή της ενώπιον των δικαστών, η τελευταία αρνήθηκε ότι διέδιδε τα παραπάνω εναντίον της κατηγορούμενης, για την οποία είπε ότι την έχει συγχωρήσει, θεωρώντας ότι σκοπός της «δεν ήταν να με σκοτώσει παρά μόνο να με τραυματίσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

