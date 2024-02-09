Σύλληψη δύο διακινητών για παράνομη μεταφορά συνολικά 12 μεταναστών στον Έβρο

Συνολικά 12 μετανάστες επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο διακινητές οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές του Έβρου.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης εντόπισαν σε επαρχιακή οδό του Νομού Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οκτώ μετανάστες που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός-διακινητής - ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης- δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών αλλά ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα χωρίς να καταφέρει να διαφύγει καθώς συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος και στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί πεζός.

Ο δεύτερος διακινητής συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων καθώς όπως διαπιστώθηκε με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών, είχε αποκρύψει τέσσερις μετανάστες επιμελώς μεταξύ των εμπορευμάτων στο ρυμουλκούμενο Δ.Χ.Φ. που οδηγούσε. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς ενώ κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

