Ηλεία: Εντοπίστηκαν οι επτά άνδρες που απήχθησαν με την απειλή μαχαιριών και μπαλτάδων

Ευτυχή κατάληξη είχε η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας για την εύρεση των απαχθέντων υπηκόων Νεπάλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews.com, οι απαχθέντες εντοπίστηκαν κοντά στο Ψάρι Βάρδας, έχοντας απελευθερωθεί από τους απαγωγείς τους. Μάλιστα, χαίρουν άκρας υγείας και για το λόγο αυτό μεταφέρθηκαν άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής προκειμένου να καταθέσουν στις αστυνομικές αρχές όλα όσα βίωσαν.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ηλείας, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, πέντε αλλοδαποί άνδρες σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου με τη συνδρομή των Αστυνομικών Τμημάτων Πηνειού και Βουπρασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, αρπαγή και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Οι πέντε συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού με συνεργούς τους που αναζητούνται, χθες το πρωί, σε περιοχές της Ηλείας, φέροντας αιχμηρά αντικείμενα (μαχαίρια και μπαλτάδες), κατηγορούνται ότι:

Εισήλθαν σε μονοκατοικία στα Καβάσιλα Ηλείας, όπου διαμένουν αλλοδαποί και με την απειλή των μαχαιριών και μπαλτάδων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον με την άσκηση σωματικής βίας απήγαγαν τρεις αλλοδαπούς άνδρες,

Εισήλθαν σε κατοικία στο Ψάρι Ηλείας, όπου διαμένουν αλλοδαποί και με την απειλή των μαχαιριών και μπαλτάδων αφαίρεσαν 12.680 ευρώ και κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον με την άσκηση σωματικής βίας απήγαγαν ακόμη τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες,

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών και από πληροφορίες, που συνέλλεξαν οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι πεντε κατηγορούμενοι στην Μυρσίνη Ηλείας και κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιήσαν για την διάπραξη των ληστειών και αρπαγών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό των επτά απαχθέντων αλλοδαπών ανδρών.

Πηγή: Skai.gr, patrisnews.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.