Πακιστάν: Ο πρώην πρωθυπουργός Ναουάζ Σαρίφ υποστήριξε ότι το κόμμα του κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ναουάζ Σαρίφ διεκδίκησε σήμερα τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, λέγοντας πως το κόμμα του κέρδισε την ψηφοφορία και πως θα συζητήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Ο Σαρίφ δεν αποκάλυψε πόσες έδρες κέρδισε το κόμμα του ενώ η καταμέτρηση συνεχίζεται για τις τελευταίες από τις 265 έδρες.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση που δημοσιοποίησε η εκλογική επιτροπή το κόμμα του, Μουσουλμανικός Σύνδεσμος του Πακιστάν - Ναουάζ (PML-N), κέρδισε 61 έδρες, πολύ κάτω από τις 133 που απαιτούνται προκειμένου να διεκδικήσει τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Σαρίφ είπε πως το κόμμα του από μόνο του δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών, όμως οι βουλευτές του θα συναντηθούν με ηγέτες άλλων κομμάτων αργότερα σήμερα, περιλαμβανομένου του πρώην προέδρου Ασίφ Αλί Ζαρντάρι του Λαϊκού Κόμματος του Πακιστάν, προκειμένου να συζητήσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

