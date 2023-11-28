Λογαριασμός
ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 21χρονος στη Θεσσαλονίκη που σκότωσε 34χρονο και τραυμάτισε 38χρονο με κυνηγετικό όπλο

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη με σχετικό ένταλμα των δικαστικών Αρχών ένας άνδρας, 21 ετών που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο

Την εξιχνίαση αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε πέρσι τον Οκτώβριο στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης και κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 34χρονος Τυνήσιος, ενώ ένας 38χρονος συμπατριώτης του τραυματίστηκε, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη με σχετικό ένταλμα των δικαστικών Αρχών ένας άνδρας, 21 ετών (ημεδαπός), που διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο εναντίον των θυμάτων του, ύστερα από καβγά που είχε ξεσπάσει -για άγνωστη αιτία- μεταξύ κατοίκων της περιοχής και των δύο αλλοδαπών.

Ο 34χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, ενώ ο κατηγορούμενος ως δράστης φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον 38χρονο (σήμερα) τραυματία, μέσω φωτογραφιών που του επιδείχθηκαν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δεύτερος παθών έχει ήδη απελαθεί.

Απολογούμενος προανακριτικά στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής Θεσσαλονίκης, ο 21 ετών συλληφθείς αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο επεισόδιο και κατά συνέπεια τις βαρύτατες κατηγορίες που του αποδίδονται. Αναμένεται να απολογηθεί σε Ανακριτή, όπου παραπέμφθηκε, και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

