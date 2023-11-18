Συλλήψεις διακινητών σε Θεσσαλονίκη, Ροδόπη και Έβρο - Επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα μετανάστες

Τρία άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Στη Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, συνέλαβαν χθες 41χρονο αλλοδαπό στο πλαίσιο περιπολιών στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του κόμβου Κερδυλλίων.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς μετέφερε με επιβατικό όχημα, άτομα που δεν είχαν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, συνέλαβαν οδηγό φορτηγού, ο οποίος μετέφερε επτά μετανάστες και δεν είχε άδεια οδήγησης. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι για το όχημα έχει δηλωθεί κλοπή στις 28-9-2023 σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής και ότι έφερε και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Μία ακόμη σύλληψη για παράνομη μεταφορά μεταναστών έγινε σε οικισμό του Έβρου. Αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν οδηγό αυτοκινήτου η οποία μετέφερε στο εσωτερικό της χώρας πέντε μετανάστες.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν τα οχήματα, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρηματικό ποσό, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

