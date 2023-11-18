Συνεκπαίδευση σε αντικείμενα Ειδικών Επιχειρήσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε από 8 έως 16 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.

'Οπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, στη συνεκπαίδευση συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, ενώ από πλευράς ΗΠΑ συμμετείχε με προσωπικό και μέσα η 12th Combat Aviation Brigade (12th CAB).

Κατά τη συνεκπαίδευση, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά αντικείμενα επιβίβασης - αποβίβασης σε ελικόπτερα, σχεδίασης - διεξαγωγής αεροκίνητων επιχειρήσεων και επίδειξης - εκπαίδευσης διαδικασιών αεροδιακομιδής, που συνέβαλαν στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας κατά την σχεδίαση και εκτέλεση Ειδικών Επιχειρήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας την διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα του Ειδικού Πολέμου, προστίθεται στην ανακοίνωση.

