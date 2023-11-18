Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Ελλάδα και Γερμανία πραγματοποιήθηκε από 13 έως 15 Νοεμβρίου 2023, στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με σκοπό την εξιχνίαση κακουργηματικής διασυνοριακής απάτης που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια Φ.Π.Α. κατά τα έτη 2021 και 2022, ύψους 30.700.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 63χρονος και 37χρονος, κατόπιν σχετικών ευρωπαϊκών ενταλμάτων του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για περίπτωση απάτης (φοροδιαφυγή από κοινού σε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση).

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση δράσης εγκληματικής οργάνωσης με πεδίο την κατ’ εξακολούθηση τέλεση διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φ.Π.Α. στην οποία κεντρικό ρόλο διαδραματίζει εγχώρια εταιρεία που εμπορεύεται ηλεκτρονικές συσκευές.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε εν λόγω εταιρεία προέβαινε σε εισαγωγές, απευθείας ή μέσω τρίτων εταιρειών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντων αξίας εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε μέσω τρίτων ημεδαπών εταιρειών στον τελικό καταναλωτή χωρίς να αποδοθεί ο Φ.Π.Α. που αναλογούσε ή πραγματοποιούσε εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες εταιρείες να αιτούνται την επιστροφή του Φ.Π.Α..

Για να καλύψουν τη δράση τους πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές μέσω διαδοχικών πωλήσεων υπό τη μορφή κυκλώματος «carousel» και απάτης τύπου «εξαφανισμένου εμπόρου», και έτσι ισορροπούσαν τον Φ.Π.Α. που προέρχονταν από τις παραπάνω πωλήσεις, παρουσιάζοντας στις εκάστοτε περιοδικές δηλώσεις ίσα ποσά Φ.Π.Α. εκροών και εισροών.

Τέλος, προέβαιναν στη νομιμοποίηση των εσόδων τους μέσω της ανάμειξης αυτών με άλλα νόμιμα περιουσιακά στοιχεία που διέθεταν και τα χρησιμοποιούσαν στις οικονομικές τους δραστηριότητες ή στην αγορά διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, αποκρύπτοντας την προέλευση και τον τρόπο διάθεσης τους.

Έλεγχοι σε πέντε εταιρείες και δέκα οικίες



Κατά την επιχείρηση στη χώρα μας, από υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ε.Δ.Ε.Ε.), με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, παρουσία αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ορισμένες έρευνες παρουσία Γερμανών Ποινικών Φορολογικών Ελεγκτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε -5- εγκαταστάσεις των υπό διερεύνηση εταιρειών και σε -10- συνολικά οικίες εμπλεκομένων προσώπων στη Δυτική Αττική, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μεγάλος όγκος ψηφιακών και φυσικών αρχείων που αφορούσαν τον κύκλο εργασιών τους, προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση,



-10- οχήματα, στην πλειονότητα τους πολυτελή,

-260.470- ευρώ σε μετρητά,

-8- φορητοί υπολογιστές,

-5-tablets και -7- μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,

-33- κινητά τηλέφωνα,

-17- μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB STICKS)

κάρτα SIM, memory stick, -2- micro SD,

συσκευή για λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων,

-24- κάρτες (χρεωστικές, προπληρωμένες, πιστωτικές) διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων,

-24- ρολόγια διαφόρων επωνυμιών,

-5- αεροβόλα όπλα και

πλήθος σημειώσεων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη και ένας 26χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες με εντάλματα οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία διέταξε την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου παραδοθούν στις Αρχές της Γερμανίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.