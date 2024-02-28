Τουλάχιστον 20.000 άτομα συμμετείχαν σήμερα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, σε διαδοχικές συγκεντρώσεις, σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στα Προπύλαια, στην πλατεία Κλαυθμώνος και στα Χαυτεία, στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας 24ωρης Γενικής Απεργίας για την συμπλήρωση ενός έτους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και μετά από κάλεσμα διάφορων Ομοσπονδιών, Σωματείων, Συλλόγων, Οργανώσεων και Συλλογικοτήτων σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους αποσπάστηκε και ενσωματώθηκε στον κύριο όγκο των ατόμων που είχαν παραμείνει από την πορεία και φέροντας μολότοφ και άλλα αντικείμενα, εξαπέλυσαν επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις έμπροσθεν του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Μέχρι στιγμής από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, που χειρίζεται προανακριτικά την υπόθεση, συνελήφθησαν (8) άτομα και προσήχθησαν ακόμα (15).

Τέσσερις εκ των συλληφθέντων, συνελήφθησαν στην οδό Σίνα καθώς όταν κλήθηκαν για έλεγχο από Ομάδα ΔΡΑΣΗ πριν από την έναρξη της πορείας, προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά ακινητοποιήθηκαν και στα σακίδια που έφεραν, εντοπίστηκαν -7- μολότοφ, μεταξύ των οποίων και εκρηκτικές, καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των χαρακτηριστικών τους (κουκούλες full face και γάντια).

Επιπλέον, -2- εκ των συλληφθέντων, ακινητοποιήθηκαν από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής πλησίον της Πλατείας Κάνιγγος κατά την προσπάθεια τους να διαφύγουν μετά από επιθέσεις που εκδήλωσαν προς τις διμοιρίες.

Από τα γεγονότα τραυματίστηκαν (2) αστυνομικοί και σημειώθηκαν φθορές σε δημόσιο εξοπλισμό των δυνάμεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνομία, περίπου 14.000 συγκεντρωμένα άτομα στον άξονα των Προπυλαίων, σχηματοποιήθηκαν στο οδόστρωμα της Πανεπιστημίου και περίπου στις 12:00 μετά το μεσημέρι ξεκίνησαν πορεία, κινούμενοι μέσω των οδών Πανεπιστημίου, Πλατείας Συντάγματος, Λεωφόρου Αμαλίας, Λεωφόρου Συγγρού με τελικό προορισμό γραφεία εταιρείας στην οδό Πετμεζά στην Καλλιθέα. Ο κύριος όγκος των συγκεντρωμένων παρέμεινε επί της Λεωφόρου Συγγρού, όπου γύρω στη 13:45 αποχώρησαν σταδιακά.

Στο ύψος της Πλατείας Κλαυθμώνος επί της οδού Σταδίου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση περίπου 4.000 ατόμων, οι οποίοι πορεύτηκαν λίγο μετά τις 12:00 μέσω της Όθωνος και έφτασαν στη Λεωφόρο Αμαλίας επί της Πλατείας Συντάγματος, όπου μέρος αυτών παρέμεινε στο σημείο, ενώ οι υπόλοιποι αποχώρησαν προς την οδό Πανεπιστημίου.

Ακολούθως την 13:20 στα Χαυτεία, 2.000 συγκεντρωμένα άτομα ξεκίνησαν από την οδό Σταδίου και διερχόμενοι από τη συμβολή της οδού Όθωνος με τη Λεωφόρο Αμαλίας την 14:05, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους αποσπάστηκε και ενσωματώθηκε στον κύριο όγκο των ατόμων που είχαν παραμείνει από την πορεία που ξεκίνησε από την Πλατεία Κλαυθμώνος και φέροντας μολότοφ και άλλα αντικείμενα, εξαπέλυσαν επίθεση στις αστυνομικές δυνάμεις έμπροσθεν του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν και τα εν λόγω άτομα διασκορπίστηκαν προς την Ομόνοια, εκδηλώνοντας εκ νέου διαδοχικές επιθέσεις με ρίψη μολότοφ και άλλων αντικειμένων εναντίον των αστυνομικών στα γύρω στενά όπου κατέληξαν.

Κατά τη διέλευση τους στα ανωτέρω σημεία προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές, τις οποίες απέτρεψαν οι διμοιρίες δρώντας άμεσα με τακτικές κινήσεις.

Μέχρι στιγμής από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, που χειρίζεται προανακριτικά την υπόθεση, συνελήφθησαν (8) άτομα και προσήχθησαν ακόμα (15).

Τέσσερις εκ των ανωτέρω συλληφθέντων, συνελήφθησαν στην οδό Σίνα καθώς όταν κλήθηκαν για έλεγχο από Ομάδα ΔΡΑΣΗ πριν από την έναρξη της πορείας, προσπάθησαν να διαφύγουν αλλά ακινητοποιήθηκαν και στα σακίδια που έφεραν, εντοπίστηκαν -7- μολότοφ, μεταξύ των οποίων και εκρηκτικές, καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των χαρακτηριστικών τους (κουκούλες full face και γάντια).

Επιπλέον, -2- εκ των συλληφθέντων, ακινητοποιήθηκαν από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής πλησίον της Πλατείας Κάνιγγος κατά την προσπάθεια τους να διαφύγουν μετά από επιθέσεις που εκδήλωσαν προς τις διμοιρίες.

Από τα γεγονότα τραυματίστηκαν (2) αστυνομικοί και σημειώθηκαν φθορές σε δημόσιο εξοπλισμό των δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.