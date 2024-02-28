Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 25 οπαδοί της Παναχαϊκής, που είχαν συλληφθεί έπειτα τα επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα της περασμένης Κυριακής.

Η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη αναβλήθηκε για τις 3 Απριλίου,καθώς η εκδίκαση των υποθέσεων αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση της προσέγγισης και εισόδου σε οποιαδήποτε εγκατάσταση προπονείται ή αγωνίζεται η Παναχαϊκή, και την εμφάνισή τους στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία ώρα πριν την έναρξη των αγώνων και την παραμονή τους εκεί μέχρι και μία ώρα μετά τη λήξη του αγώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.