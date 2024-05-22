Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πτώση της σιδερένιας καγκελόπορτας που καταπλάκωσε μαθητή σε σχολείο της Κηφισιάς διέταξε την Τετάρτη ο εισαγγελέας, ο οποίος παράλληλα έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το περιστατικό χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Η εισαγγελική εντολή είναι με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης να συλλέγουν όλα τα στοιχεία ώστε να συμπληρωθούν βασικά τμήματα της δικογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο υλικό της υπόθεσης δεν υπάρχουν ακόμα η ιατροδικαστική έκθεση, οι καταθέσεις από γονείς μαθητών ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη που έχει ήδη ζητηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την Αστυνομία. Επίσης δεν έχουν περιληφθεί τα στοιχεία για το πώς παρελήφθη το έργο της τοποθέτησης της νέας καγκελόπορτας, δηλαδή από ποιον υπεύθυνο, με ποιον τρόπο κλπ.

Έτσι είναι πιθανό η έρευνα να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με την ανάθεση/υλοποίηση του επίμαχου έργου.

