Το θεραπευτικό μέτρο της νοσηλείας σε ειδικό τμήμα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα πέντε ετών, αποφάσισε το Κακουργιοδικείο για 52χρονο που τον Ιούλιο του 2022 σκότωσε την 79χρονη μητέρα του, στο διαμέρισμα όπου ζούσαν στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τυπικά δέχθηκε ότι τέλεσε την ανθρωποκτονία, έκρινε όμως ότι λόγω «σοβαρής ψυχικής διαταραχής» δεν μπορούσε να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Η δικαστική κρίση περί της ανικανότητας για καταλογισμό (ελήφθη κατά πλειοψηφία 5-2) στηρίχθηκε σε ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες που προσκομίστηκαν και βεβαιώνουν την χρόνια ψυχική του πάθηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την ηλικιωμένη είχε βρει νεκρή, μέσα σε λίμνη αίματος, στην μπανιέρα του σπιτιού, ο μεγαλύτερος γιος της. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, έφερε θανατηφόρα τραύματα στο λαιμό από μαχαίρι, ενώ το έγκλημα εκτιμάται ότι είχε γίνει τουλάχιστον πέντε 24ώρα πριν τον εντοπισμό της.

«Ο αδελφός μου επέστρεψε με μία σακούλα ψώνια. Κάθισε και έφαγε ένα κρύο σάντουιτς», ανέφερε ο 55χρονος αδελφός του δράστη, περιγράφοντας όσα συνέβησαν αφότου βρήκε νεκρή την μητέρα του.

Όταν ο 52χρονος κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον του δικαστηρίου είπε ότι δεν θυμάται πολλά πράγματα. «Το έκανα για να απελευθερωθώ από τη μητέρα μου και να πάω για δουλειά. Δεν μπορώ να πω τι έκανα, είναι πάνω από τις δυνάμεις μου», είπε και ανέφερε ότι εκείνο το διάστημα είχε διακόψει την αγωγή που ακολουθούσε, θεωρώντας ότι θα πάει καλύτερα. «'Αλλα ήθελα να κάνω κι άλλα έκανα», σημείωσε, τονίζοντας ότι το μόνο που επιθυμεί είναι να μείνει «κοντά στους γιατρούς».

Ο ίδιος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου τελικώς θα επιστρέψει με τη δικαστική απόφαση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.