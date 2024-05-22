Την απαγόρευση της μηχανοκίνητης πορείας από οπαδούς του Άρη για να συνοδεύσουν την αποστολή της ομάδος, η οποία αύριο αναμένεται να αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη για τον Βόλο για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία υποστηρίζει πως η απαγόρευση της μηχανοκίνητης πορείας γίνεται για τους εξής λόγους:

«α) επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας και β) απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στις συγκεκριμένες περιοχές».

Υπενθυμίζεται πως για αύριο υπάρχει κάλεσμα των φίλων του Άρη να συνοδεύσουν την αποστολή κατά την αναχώρησή της.

