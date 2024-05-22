Διαμαρτυρία γονέων έξω από το Δημαρχείο Κηφισιάς για την καγκελόπορτα σχολείου καταπλάκωσε 9χρονο μαθητή ο οποίος γλίτωσε τα χειρότερα καθώς στην πλάτη του είχε τη σχολική του τσάντα.

Το περιστατικό συνέβη χθες με το παιδί να τραυματίζεται όταν υποχώρησε η σιδερένια καγκελόπορτα του σχολείου, περίπου 300 κιλών.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Παίδων Πεντέλης και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνη Δράγαση στο ΣΚΑΪ, υπήρχε ένας εργολάβος με δύο εργάτες που έκαναν χθες την εγκατάσταση της πόρτας την ώρα που τα παιδιά είχαν μάθημα.

Την ώρα που τα παιδιά σχόλασαν και έβγαιναν έξω, ο εργολάβος άνοιξε την πόρτα η οποία έπεσε. Τα περισσότερα πρόλαβαν να τη δουν εκτός από τον 9χρονο που έπεσε πάνω του.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η πόρτα είχε τοποθετηθεί σωστά και είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες και το κλειδί παραδόθηκε στη διευθύντρια του σχολείου, κάτι που θα διαπιστωθεί από την έκθεση των πραγματογνωμόνων.

