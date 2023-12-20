Στους 1.028.123 οι άνεργοι τον Νοέμβριο 2023, μειωμένοι κατά 3,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Νοέμβριο 2023, ανήλθε σε 1.028.123 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 33.296 άτομα (-3,1%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2022 και αύξηση κατά 127.826 άτομα (14,2%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2023.

Από τα 1.028.123 άτομα, 500.602 (ποσοστό 48,7%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 527.521 (ποσοστό 51,3%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 368.425 άτομα (ποσοστό 35,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 659.698 άτομα (ποσοστό 64,2%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 333.438 άτομα (ποσοστό 32,4%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 490.948 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των περιφερειών της χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 315.607 άτομα (ποσοστό 30,7%) και 191.644 άτομα (ποσοστό 18,6%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Νοέμβριο 2023, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 147.754 άτομα, από τα οποία οι 104.102 (ποσοστό 70,5%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 43.652 (ποσοστό 29,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 60.331 (ποσοστό 40,8%) και οι γυναίκες σε 87.423 (ποσοστό 59,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 94.988 (ποσοστό 64,3%) είναι κοινοί, 1.464 (ποσοστό 1,0%) είναι οικοδόμοι, 43.652 (ποσοστό 29,5%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 4.401 (ποσοστό 3,0%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 3.122 (ποσοστό 2,1%) είναι εκπαιδευτικοί και 127 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Νοέμβριο 2023 κατέγραψε αύξηση κατά 641 άτομα (0,4%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Νοέμβριο 2022 και αύξηση κατά 29.257 άτομα (24,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο 2023.

Πηγή: skai.gr

