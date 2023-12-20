Ίδρυμα Μποδοσάκη: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποτροφιών

Η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Βιοϊατρική Τεχνολογία και η Πληροφορική Επιστημών Ζωής, η Κβαντική Μηχανική και η Ενεργειακή Τεχνολογία, η Αναγεννητική Ιατρική και άλλοι από τους πλέον επίκαιρους επιστημονικούς κλάδους συνυπάρχουν με περισσότερες από 20 ακόμη επιλογές επιστημονικών πεδίων στα νέα Προγράμματα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι αιτήσεις για τα Προγράμματα Υποτροφιών ξεκινούν σήμερα, καλύπτοντας την ανάγκη για επιστημονική εξειδίκευση σε τρία διαφορετικά στάδια, των Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών, της Μεταδιδακτορικής Έρευνας και της μελέτης σύγχρονων ερευνητικών τάσεων διεθνώς μέσα από το Πρόγραμμα για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές.

Στις υποτροφίες του Ιδρύματος, προστίθενται πλέον και οι υποτροφίες που δωρίζονται από ιδιώτες, οι οποίοι εμπνέονται από το όραμα του Ιδρύματος και τα όνειρα των νέων και υποστηρίζουν την υλοποίησή τους. Έτσι, έως τρεις από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν φέτος για μεταπτυχιακές σπουδές στο πεδίο Ιατρικής-Βιοϊατρικής αποτελούν «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου Φωτεινέλλη – Ιωάννου Δημητρίου Κριτικού».

Το 52ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές, με προθεσμία υποβολής την 15η Φεβρουαρίου 2024, το οποίο απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι., καλύπτει περί τις 60 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε 17 διαφορετικά επιστημονικά πεδία:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών

2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική

3. Ανάλυση Δεδομένων - Επιστήμη Δεδομένων

4. Ψηφιακές Τεχνολογίες

5. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία

6. Επιστήμη Υλικών, Παραγωγή και διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

7. Περιβαλλοντικές Επιστήμες

8. Γεωπονία

9. Βιολογία

10. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων

11. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής

12. Αναγεννητική Ιατρική

13. Μοριακή Ιατρική - Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία

14. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου

15. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική

16. Προστασία Μνημείων

17. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Τα ίδια επιστημονικά πεδία καλύπτονται και από το Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές, μέσω του οποίου το Ίδρυμα Μποδοσάκη στηρίζει τους ερευνητές που εκπονούν έρευνα ή δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στην προσπάθειά τους να μελετήσουν διεθνείς ερευνητικές τάσεις και επιστημονική μεθοδολογία επισκεπτόμενοι πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Το Πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες, διάρκειας έως 6 μηνών, καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης και η περίοδος των αιτήσεων λήγει στις 29 Μαρτίου 2024.

Το Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του «Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου», το οποίο από το 2008 χορηγεί σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στα επιστημονικά πεδία:

1. Ενεργειακή Τεχνολογία

2. Περιβάλλον

3. Υλικά - Νανοτεχνολογία

4. Κβαντική Μηχανική - Οπτοηλεκτρονική

5. Ψηφιακές Τεχνολογίες, Επιστήμη Δεδομένων, Ρομποτική, Μηχανική

Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη

6. Βιοτεχνολογία - Αγροτική Ανάπτυξη

7. Ανοσοβιολογία

8. Αναγεννητική Ιατρική

9. Γενετική

10. Γονιδιωματική Υπολογιστική

11. Καρκινογένεση

12. Νευροεπιστήμες

13. Φαρμακολογία

Η περίοδος αιτήσεων για τη μεταδιδακτορική έρευνα λήγει στις 15 Μαρτίου 2024.

«Εμπιστευόμαστε τους νέους και πιστεύουμε στα όνειρά τους!» αναφέρει η κα Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη. «Για αυτό και βρισκόμαστε δίπλα τους εδώ και 52 χρόνια, στηρίζοντας τις επιδιώξεις τους και το πάθος τους για εξέλιξη. Μέσα από τη διαρκή επικαιροποίηση των επιστημονικών πεδίων που περιλαμβάνουμε στα προγράμματά μας, επιθυμούμε να στηρίξουμε τη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης και την εξέλιξη της επιστημονικής κοινότητας».

Οι προκηρύξεις των Προγραμμάτων Υποτροφιών, ακαδ. έτους 2024-2025, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μποδοσάκη μαζί με το πλήρες υποστηρικτικό υλικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.