Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε υπόγειο χώρο κτηρίου,επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Ηλιούπολη.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο κτηρίου,επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Ηλιούπολη Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 20, 2023
Πηγή: skai.gr
