Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε υπόγειο χώρο στην Ηλιούπολη

Έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε υπόγειο χώρο κτηρίου,επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Ηλιούπολη.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Ηλιούπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark