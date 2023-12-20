Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε υπόγειο χώρο κτηρίου,επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Ηλιούπολη.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

