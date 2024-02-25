Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

kataggelies@skai.gr: Άλλο προϊόν παραγγέλνουν και άλλο τους έρχεται

Δεκάδες καταναλωτές έχουν παραπλανηθεί από εταιρίες – φαντάσματα με  προϊόντα μαϊμούδες

kataggelies

Πληθαίνουν τα παράπονα τηλεθεατών που έκαναν διαδικτυακές αγορές αλλά όταν παρέλαβαν την παραγγελία τους διαπίστωσαν ότι το προϊόν δεν ήταν αυτό που είχαν αγοράσει και έπεσαν θύματα εταιρίας – φάντασμα. 

Χαρακτηριστικά, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ η κυρία Καρατζένη, παρήγγειλε μέσω Facebook μία φόρμα που είδε σε πολύ δελεαστική τιμή, αλλά τελικά παρέλαβε ένα μπουφάν και ένα γιλέκο σε άθλια κατάσταση, σκισμένα. 

Η μεταφορική εταιρία courier δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του πακέτου που παρέδωσε. 

Όπως μάλιστα διαπίστωσε αργότερα, υπάρχουν δεκάδες καταναλωτές που έχουν αντίστοιχα παραπλανηθεί από εταιρίες – φαντάσματα με προϊόντα μαϊμούδες. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: kataggelies@skai.gr
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark