kataggelies@skai.gr: Άλλο προϊόν παραγγέλνουν και άλλο τους έρχεται

Πληθαίνουν τα παράπονα τηλεθεατών που έκαναν διαδικτυακές αγορές αλλά όταν παρέλαβαν την παραγγελία τους διαπίστωσαν ότι το προϊόν δεν ήταν αυτό που είχαν αγοράσει και έπεσαν θύματα εταιρίας – φάντασμα.

Χαρακτηριστικά, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ η κυρία Καρατζένη, παρήγγειλε μέσω Facebook μία φόρμα που είδε σε πολύ δελεαστική τιμή, αλλά τελικά παρέλαβε ένα μπουφάν και ένα γιλέκο σε άθλια κατάσταση, σκισμένα.

Η μεταφορική εταιρία courier δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του πακέτου που παρέδωσε.

Όπως μάλιστα διαπίστωσε αργότερα, υπάρχουν δεκάδες καταναλωτές που έχουν αντίστοιχα παραπλανηθεί από εταιρίες – φαντάσματα με προϊόντα μαϊμούδες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.