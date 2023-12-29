Εμβολιασμός έναντι της covid-19, έγκυρη χρήση αντιικών φαρμάκων, μάσκα σε πολυσύχναστους χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, είναι τα όπλα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ώστε να προστατευθούμε από την covid-19.

Η επιδημιολογική κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα, αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών, απασχόλησε την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για την covid-19.

Οι επιστήμονες αναμένουν περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, κάτι που προκαλεί ανησυχία και για την πίεση που θα δεχθεί το σύστημα υγείας.

Αναφορικά με τη χρήση μάσκας, μέλη της επιτροπής ξεκαθαρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας, αλλά συστήνεται σε χώρους με συγχρωτισμό.

Σχετικά με τα νοσοκομεία, η επιτροπή δεν προτείνει υποχρεωτική χρήση μάσκας ούτε κάνει σύσταση. Υπενθυμίζει ότι υπάρχει παλιά σύσταση στα νοσοκομεία και οι επιτροπές λοιμώξεων μπορούν να επαναφέρουν τη χρήση της ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση, είτε στο νοσοκομείο, είτε τη γενικότερη. Το μέτρο θα αφορά εργαζόμενους στα νοσοκομεία, νοσηλευόμενους και επισκέπτες.

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τους επιστήμονες, ήταν τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού έναντι της covid-19 με το ενισχυμένο εμβόλιο. Αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη του εμβολιασμού, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν με βαριά νόσηση.

Σχετικά με τις εορταστικές συγκεντρώσεις, οι ειδικοί προτείνουν την τήρηση των μέτρων προστασίας, την διενέργεια self test πριν από τις εορταστικές συγκεντρώσεις και σε περίπτωση συμπτωμάτων, την αποφυγή επαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

