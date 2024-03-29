Καρδιακή ανακοπή υπέστη χθες το απόγευμα – κατά την διάρκεια προβών για μουσικό ριάλιτι – ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.

Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» , όπου έγινε προσπάθεια ανάνηψης, διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στον Αιμοδυναμική Μονάδα του Νοσοκομείου.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Στις 28/03/2024, απογευματινές ώρες, μεταφέρθηκε με Σ/ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” ο Κόκοτας Δημήτριος γεν. το 1968 (τραγουδιστής-συνθέτης).

Ο εν λόγω είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, διασωληνώθηκε και εισήχθη εσπευσμένα στην Αιμοδυναμική Μονάδα του Νοσοκομείου».

Η Ματίνα Παγώνη στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε για την κατάσταση υγείας του ερμηνευτή.

«Πήγε στην καρδιολογική μονάδα, έκαναν οι συνάδελφοι αυτά που έπρεπε να κάνουν. Αυτή την στιγμή περιμένουν τα επόμενα 24ωρα να δουν την εξέλιξη της υγείας του. Aυτά είναι σοβαρά περιστατικά και χρειάζονται ιδιαίτερη παρακολούθηση».

Πηγή: skai.gr

