Παραμένουν στα μπλόκα και συνεχίζουν τους αποκλεισμούς δρόμων οι αγρότες. Στο κέντρο της Καρδίτσας και της Λάρισας έφτασαν με τρακτέρ αγρότες. Πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό ενώ λίγο πριν τις 20.00 το βράδυ επέστρεψαν στα μπλόκα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

6 Θεσσαλοί αγρότες στην 15μελή επιτροπή που θα βρεθεί στο Μαξίμου

Ενόψει της συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό που θα γίνει τελικά το μεσημέρι της Τρίτης, πληροφορίες αναφέρουν πως 6 άτομα απο την επιτροπή Θεσσαλίας έχουν «κλειδώσει». Πρόκειται για 2 Λαρισαίους, 2 Καρδιτσιώτες, έναν εκπρόσωπο από Καρδίτσα και έναν από Μαγνησία. Ζητούν λύσεις στα προβλήματά τους και κυρίως χρονοδιαγράμματα για την καταστροφή από την κακοκαιριά Daniel.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.