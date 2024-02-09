Εξιχνιάστηκαν 8 περιπτώσεις κλοπών από σπίτια στην Ανατολική Αττική

Στην εξιχνίαση 8 περιπτώσεων κλοπών από οικίες σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, προχώρησε το τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου αλλοδαπού για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 31χρονος μαζί με άλλα άτομα προέβαινε σε κλοπές από οικίες, δρώντας κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο 31χρονος αφαιρούσε, εκτός των υπολοίπων κλοπιμαίων, τα οχήματα των ιδιοκτητών που ήταν σταθμευμένα πλησίον των οικιών.

Στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., εντοπίστηκαν εντός δύο οικιών και συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ηλικίας 69 και 34 ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ συνελήφθη και 42χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 2 εντάλματα σύλληψης για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Εντός των ανωτέρω οικιών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

* πιστόλι

* πρέσα η οποία χρησιμοποιείται για διάνοιξη θυρών

* πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων

* 11-κινητά τηλέφωνα και

* το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

