Συνεχίζουν απόψε για 8η μέρα να παραμένουν στο μπλόκο της παλιάς Εθνικής οδού Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του ποταμού Σελινούντα, οι αγρότες της Αιγιάλειας.

Οι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα από το μπλόκο μέχρι το κέντρο του Αιγίου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα και στη συνέχει θα επιστρέψουν στην παλαιά εθνική οδό.

