Χαλκιδική: Αγρότες απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών

Σημειώνεται ότι οι αγρότες αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων μέχρι την Τρίτη, οπότε έχει οριστεί η συνάντηση της 15μελούς επιτροπής των αγροτών με τον πρωθυπουργό

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών προχώρησαν πριν από λίγο αγρότες στον κόμβο των Μουδανιών.

O δρόμος θα παραμείνει κλειστός και στα δύο ρεύματα από τις 18:00 έως τις 20:00.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες αναφέρουν ότι θα συνεχίσουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς δρόμων μέχρι την Τρίτη, οπότε έχει οριστεί η συνάντηση της 15μελούς επιτροπής των αγροτών με τον πρωθυπουργό.

