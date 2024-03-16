Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 5095/2024 (ΦΕΚ Α' 40/15-3-2024) που συμπεριλαμβάνει τη ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί μείωσης κόστους ρεύματος για τους αγρότες και για την ενεργοβόρο βιομηχανία.

Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, μέσω της ρύθμισης παρέχεται η δυνατότητα φθηνών τιμολογίων ρεύματος σε κατόχους αγροτικών τιμολογίων και σε ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές προς ενίσχυση του παραγωγικού τους έργου, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση των ελληνικών προϊόντων έναντι του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης επιδιώκεται να αποκτήσουν οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές -με κατάλληλες διμερείς συμβάσεις με εταιρείες που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια- πρόσβαση σε «φθηνή» πράσινη ενέργεια, μέσω σταθμών ΑΠΕ που αναμένουν να λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για να υλοποιήσουν τα έργα τους.

Για την υπαγωγή στις ευνοϊκές προβλέψεις της ρύθμισης, προς όφελος των ενεργοβόρων βιομηχανικών καταναλωτών, οι κάτοχοι των σταθμών AΠΕ θα πρέπει να υποβάλλουν, ηλεκτρονικά, στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία περιγράφονται στην παρ. 8 του άρθρου 30 «Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για την προώθηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα».

Για την υποβολή των παραπάνω στοιχείων προς την Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος, οι ενδιαφερόμενοι τα αποστέλλουν, ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο e-mail: dapeek.ppa@prv.ypeka.gr

Σημειώνεται πως η εν λόγω ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμπεριλαμβάνεται στο νόμο, με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

