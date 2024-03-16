Επί ποδός βρίσκονται τα συνεργεία ελέγχου τόσο για την διασφάλιση της ποιότητας των ειδών που καταναλώνονται, ιδιαίτερα την Καθαρά Δευτέρα αλλά και όλη τη Σαρακοστή, όσο και για τις τιμές που διαμορφώνονται.

Πάντως, όπως προκύπτει από τις τιμοληψίες που έχουν πραγματοποιηθεί, από την πρώτη μέρα εφαρμογής του «Καλαθιού της Σαρακοστής» οι τιμές στην πλειονότητα των βασικών προϊόντων που γεμίζουν το σαρακοστιανό τραπέζι είναι χαμηλότερες ή ίσες με πέρυσι.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας: «…Στόχος μας είναι να υπάρχουν προσιτές τιμές για όλους. Παρατηρείται μια μεσοσταθμική μείωση των τιμών σε σχέση με πέρυσι. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός, να πέσουν οι τιμές και να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά συνεχίζεται. Δεν θα σταματήσουμε τους ελέγχους για την αθέμιτη κερδοφορία, ενώ τα διαρθρωτικά μέτρα που έχουμε λάβει έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς».

Υπενθυμίζονται ότι λαϊκές αγορέςμ φούρνοι και μίνι μάρκετ θα λειτουργούν την Καθαρά Δευτέρα ενώ, φέτος, μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα λειτουργήσουν και κάποιες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Επίσης, συνεχώς, ανοικτά θα είναι από την Κυριακή μέχρι και το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας τα καταστήματα τόσο της Βαρβάκειου Αγοράς όσο και της Αγοράς του Καταναλωτή στην αγορά του Ρέντη.

Συγκρίσεις καλαθιών της Σαρακοστής

Σε αναφορές καταναλωτών ότι υπάρχουν αποκλίσεις τιμών στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι της Σαρακοστής» από σουπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, ο υπουργός Ανάπτυξης, έχει απαντήσει στον ΣΚΑΪ ότι: «Οι αποκλίσεις οφείλονται είτε σε πραγματικά δεδομένα - όπως τα κόστη λειτουργίας των αλυσίδων σουπερ μάρκετ - ή λόγω διαφορετικής εμπορικής πολιτικής κάθε αλυσίδας» αλλά υπογράμμισε στην συνέχεια ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς για να αποτρέπονται προσπάθειες αισχροκέρδειας.

Υπενθυμίζεται ότι από συγκρίσεις καλαθιών της Σαρακοστής σε δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Σούπερ μάρκετ 1

Κατεψυγμένες γαρίδες αποφλοιωμένες -6%

Κατεψυγμένο καλαμάρι ολόκληρο -3%

Κατεψυγμένο καλαμάρι κομμένο -30%

Κατεψυγμένο χταπόδι -13%

Χαλβάς 0%

Αλοιφές 0%

Ελιές 15%

Τουρσιά 0%

Σούπερ μάρκετ 2

Κατεψυγμένες γαρίδες ολόκληρες - 4%

Κατεψυγμένες γαρίδες αποφλοιωμένες -11%

Κατεψυγμένα καλαμάρια -30%

Κατεψυγμένα χταπόδια σουπιές -2%

Χαλβάδες 3%

Ελιές 16%

Τουρσιά - Πίκλες 8%

Αλοιφές 5%.

Σε ό,τι αφορά στην τιμή της λαγάνας, η τιμή της μεγάλης λαγάνας (750 γρ) κυμαίνεται από 2, 80 - 3,50 ευρώ και για την μικρή από 1,80 - 2 ευρώ.

Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών ο υπουργός υπενθυμίζει και την σημασία της αξιοποίησης της πλατφόρμας του υπουργείου e-katanalotis καθώς με αυτό το εργαλείο οι καταναλωτές μπορούν να δουν και να συγκρίνουν τις τιμές για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν από τα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς τους, ώστε να φτιάξουν το δικό τους «Καλάθι».

