Τη Δευτέρα, 1η Απριλίου θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Σύμφωνα με την απόφαση, οι επιδοτούμενες ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, για τις οποίες επιστρέφεται ο ΕΦΚ για το έτος 2024, ανά δικαιούχο πρόσωπο, υπολογίζονται, με βάση την ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου και αντιστοιχούν στο 50% των μέγιστων ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζονται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2024.

Για όσους έχουν υποστεί καταστροφικές ζημιές λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων του προηγουμένου έτους, εάν οι ποσότητες πετρελαίου κινητήρων βάσει της ΕΑΕ του έτους 2024 υπολείπονται άνω του 30% αυτών βάσει της ΕΑΕ του έτους 2023, για τον υπολογισμό της δικαιούμενης επιστροφής λαμβάνεται υπόψη η ΕΑΕ του έτους 2023.

Για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής ΕΦΚ εφαρμόζεται σε συνάρτηση με το σύνολο των ποσοτήτων ο συντελεστής ΕΦΚ, ήτοι 0,41 ευρώ ανά λίτρο.

