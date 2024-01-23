Μία σαραντάχρονη γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη για κλοπές σε βάρος οκτώ ατόμων, που τελέστηκαν με πρόσχημα την παροχή υπηρεσιών αισθητικής - μασάζ.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το χρονικό διάστημα από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου έως την 21η Ιανουαρίου, η 40χρονη έκλεινε ραντεβού μέσω διαδικτυακών εφαρμογών σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης (Airbnb) με πρόσχημα την παροχή υπηρεσιών αισθητικής - μασάζ.

Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενη την ολιγόλεπτη απουσία των υποψήφιων πελατών, τούς έκλεβε χρήματα και προσωπικά αντικείμενα και στη συνέχεια εξαφανιζόταν.

Με τον τρόπο αυτό έκλεψε οκτώ άτομα,που έμεναν με την... πετσέτα στο χέρι.

Σε μία ακόμη περίπτωση, η 40χρονη μπήκε σε κατάστημα οπτικών ειδών στο κέντρο της πόλης, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσε μία τσάντα.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.