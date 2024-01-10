Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της 22χρονης κοπέλας στα Χανιά, η οποία έφυγε από το σπίτι της στις 12 Δεκεμβρίου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Για την εξαφάνιση της νεαρής γυναίκας εκδόθηκε missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» που ενημερώθηκε για το γεγονός στις 8 Ιανουαρίου.

Από τη στιγμή της εξαφάνισής της η 22χρονη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από το στενό οικογενειακό της περιβάλλον. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα όσα κατέθεσε η μητέρα της αγνοούμενης στις αρχές, η Παλόμα μέσω μηνύματος επικοινώνησε με μια γειτόνισσα στην οποία περιορίστηκε να πει ότι κλέφτηκε με έναν άνδρα, χωρίς να προσθέσει άλλες πληροφορίες.

Η παραλήπτρια του μηνύματος ενημέρωσε τη μητέρα της αγνοούμενης κι εκείνη με τη σειρά της το ανέφερε κατά την κατάθεσή της στους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Παλόμα Ζερελλάρι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στα Χανιά στις 12 Δεκεμβρίου και η συνδρομή του "Χαμόγελου του Παιδιού" ζητήθηκε στις 8 Ιανουαρίου.

Η 22χρονη έχει ύψος 1.65 μ., είναι κανονικού βάρος, με πυρόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πολύχρωμο πουκάμισο και ροζ μπλούζα.

