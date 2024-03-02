Στην Κωνσταντινούπολη για τα γενέθλια του Οικουμενικού Πατριάρχη ο Σάκης Κεχαγιόγλου

Στην Κωνσταντινούπολη μετέβη την Πέμπτη 29/02/2024 ο δικηγόρος και Άρχων Δικαιοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Σάκης Κεχαγιόγλου, για να παραστεί στον εορτασμό των 84ων γενεθλίων της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κ Βαρθολομαίου. Μετά την πρωινή Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, που τέλεσε ο Μέγας Πρωτοσύγκελλος κ. Γρηγόριος, οι 150 περίπου προσκεκλημένοι από την Κωνσταντινούπολη, την Ελλάδα αλλά και από άλλες χώρες παρακάθησαν σε γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής Μόδι στην Ανατολική πλευρά της Πόλης το οποίο παρέθεσε ο Παναγιώτατος και επιμελήθηκε ο επιχώριος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ.

Στο γεύμα παρευρέθησαν αρκετοί Ιεράρχες του Θρόνου, ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος ,έξαρχος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη, και από την Ελλάδα, οι Μητροπολίτες Λαοδικείας, Δωδώνης, Θεσσαλονίκης, Σερρών,Σιδηροκάστρου και Κιλκισίου. Επίσης, παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Κούτρας, ο αρχιραββίνος της Αθήνας κ. Γαβριήλ Νεγρίν, Άρχοντες Οφικιάλιοι, επιχειρηματίες και λοιποί.

Ο κ. Κεχαγιόγλου αντί άλλου δώρου προσέφερε την τούρτα των γενεθλίων στον Παναγιώτατο, η οποία είχε επάνω της παράσταση εμπνευσμένη και σχεδιασμένη από κληρικούς του Πατριαρχείου καθώς και ένα ποίημα πάλι από τα ίδια πρόσωπα.

Η παράσταση έδειχνε μέσα στο γαλάζιο της θάλασσας την Ίμβρο και την Κωνσταντινούπολη ενώ μια γέφυρα ένωνε το χωριό του Παναγιωτάτου, τους Αγίους Θεοδώρους με την Πόλη εκφράζοντας λιτά την πορεία ζωής αυτού του εκκλησιαστικού άνδρα. Ο Παναγιώτατος, στο τέλος του γεύματος ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουηλ για την άρτια επιμέλεια του γεύματος καθώς και τον κ. Κεχαγιόγλου για την προσφορά της γενέθλιας τούρτας η οποία και ασφαλώς ήταν ένα μικρό μόνο δείγμα της αγάπης και αφοσίωσης του διακεκριμένου δικηγόρου προς τον Οικουμενικό Θρόνο και τον Πατριάρχη μας.

